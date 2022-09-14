В Кремле отреагировали на релиз «гарантий безопасности» Украины Песков: только Украина может обеспечить собственную безопасность

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Администрация президента России

При существующем положении дел только Украина может дать себе гарантию безопасности, поскольку только руководство этой страны должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для России, и Киев знает, что это за действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал недавно опубликованный Киевом проект по гарантиям безопасности, и заявил, что, согласно информации этого документа, Украина по-прежнему стремится в НАТО.

При существующем статусе кво, при существующем положении вряд ли кто-то может дать большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны, — заявил спикер Кремля.

В недавно опубликованном документе по гарантиям безопасности Украины прослеживается направленность Киева на присоединение к НАТО, что, по словам Пескова, по-прежнему несет угрозу для России.

То есть ориентир на членство в НАТО остаётся. Соответственно, остается и главная угроза для нашей страны. И даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что такая позиция Киева «лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость СВО» в целях защиты российского государства и его национальных интересов.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в сентябре опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В документе под названием «Киевский договор по безопасности» в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба, нанесенного в связи с военными действиями. В рекомендациях констатируется курс Украины на членство в ЕС и НАТО.