Песков назвал главную тему переговоров Лаврова в Турции Песков: тема вывоза украинского зерна будет одной из главных на переговорах в Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров в Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна. По его словам, которые приводит РИА Новости, переговоры состоятся на следующей неделе и станут продолжением телефонного разговора на высшем уровне.

Конечно же, <...> на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна, — сказал Песков.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечить разминирование портов, в которых заблокированы суда. Он также выразил сомнение в надежности публикаций о создании Россией, Украиной, ООН и Турцией дорожной карты по экспорту зерна: по его словам, создаваемые некоторыми странами коридоры солидарности для вывоза продовольствия наземным путем могут оказаться малоэффективными.

1 мая глава МИД России указал, что никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны России не существует. По его словам, есть проблема с экспортом российского зерна из-за логистических цепочек, пострадавших от санкций западных партнёров.