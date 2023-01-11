Песков: для отправки миротворцев ООН в Карабах нужно согласие обеих сторон Песков: для отправки миротворцев ООН в Карабах нужно согласие обеих сторон конфликта

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Миротворческие силы ООН

Тема отправки миротворцев ООН в Карабах не раз была на повестке дня, но любые миссии могут быть направлены только с согласия обеих сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что данный вопрос обсуждается на различных уровнях.

На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности обращения в Совбез ООН для направления в Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении мандата российских миротворцев в 2025 году. По его словам, сейчас Ереван не может это сделать, поскольку это будет означать, что Армения обращается в СБ ООН против России.

Кроме того, Пашинян заявил, что Армения не критикует российских миротворцев, но выражает обеспокоенность по поводу их деятельности в Карабахе. По его словам, в ряде случаев миротворцы не реагировали на нарушения договоренностей азербайджанской стороной.