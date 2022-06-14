Песков: суверенность России не означает её изоляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение суверенности России никоим образом не означает изоляцию страны от мира. В беседе с ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он пояснил, что данное высказывание принадлежат главе государства Владимиру Путину.

По словам представителя Кремля, российский лидер в рамках подготовки к ПМЭФ провёл встречи, участниками которых были молодые инженеры, предприниматели и учёные, также приглашённые на форум.

Он [Путин] много говорил о нашей суверенности — и технологической, и производственной, и промышленной, и торговой и так далее. Президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию, — рассказал Песков.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заявил: антироссийские санкции «бьют по мировым ценам» на энергоресурсы и продовольствие. Он отметил, что текущий год стал примером «идеального системного шторма», когда многие страны мира расплачиваются за свою неправильную экономическую политику, в том числе по отношению к России.