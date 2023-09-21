Песков: есть все предпосылки для мирного договора Армении и Азербайджана

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о сроках заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При этом он добавил, что видит предпосылки для подписания такого соглашения, передает ТАСС.

Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки выхода на мирный договор, но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен — он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха [за Азербайджаном], то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено, — сказал Песков.

Он добавил, что осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над мирным договором, однако все предпосылки для этого имеются, и «при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую».

Песков отметил, что будут созданы устойчивые условия для прекращения огня в Карабахе, и появилась возможность для возвращения переселенных граждан в места проживания.

При этом представитель Кремля добавил, что конкретики по работе над разблокировкой транспортных коридоров в Карабахе нет. По его словам, вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана пока не планируют встречаться для решения этого вопроса. Песков также отметил, что Россия надеется на стойкое прекращение огня в регионе и на возможность возвращения эвакуированных граждан к мирной жизни.