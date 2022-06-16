Песков: статус Херсонской области зависит от воли местного населения

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто решит судьбу статуса Херсонской и Харьковской области, а также части территорий в Одессе, которые находятся под контролем ВС РФ. В интервью CNN он отметил, что дальнейший статус данных регионов зависит от «воли» местных жителей. Песков напомнил, что главной целью спецоперации РФ на Украине остается защита жителей ДНР и ЛНР от украинской армии.

Что касается других территорий и областей Украины, то знаете, чем больше наши военные зачищают территорию от этих националистических полков, тем больше людей их встречает и тем больше людей заявляют о своем желании прекратить свою дальнейшую жизнь с современным режимом в Киев, — заявил Песков.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что на территории Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти. Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» регион, и Херсонская область осталась без власти.

До этого член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов Запорожской области заявил, что регион после его полного освобождения от украинской армии возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Он отметил, что население абсолютно русское по ментальности.