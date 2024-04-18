Песков: США провоцируют Украину на продолжение боевых действий

Соединенные Штаты законопроектом о выделении очередного пакета помощи Украине лишь провоцируют государство на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы конфликт не завершался. Таким образом США получают выгоду для самих себя, отметил Песков, передает ТАСС.

В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае, при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США, — заявил он.

Песков подчеркнул, что «американцы себя не забывают». Он обратил внимание, что благодаря помощи Украине США обеспечивают ситуацию, при которой средства остаются в военно-промышленном комплексе страны, и после выплачиваются государству в виде налогов. По словам Пескова, в этом проявляется «излюбленная колониальная политика» США. Он также отметил, что сегодня для Украины складывается «далеко не благоприятная» ситуация на фронте.

Ранее США включили в проект о выделении финансовой помощи Украине поставки тактических ракет ATACMS. При этом хозяин Белого дома Джо Байден говорил, что передача данного оружия ВСУ может навредить интересам американской национальной безопасности.