Песков сравнил нынешний кризис в отношениях с США с Карибским Песков: нынешний и Карибский кризисы различны, но их роднит столкновение с США

Фото: Wikimedia

Никита Хрущёв и Джон Кеннеди

Нынешний кризис и Карибский различаются обстоятельствами, но и тогда, и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ситуации есть множество нюансов, позволяющих различать эти два кризиса.

Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, — сказал Песков.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что российские ракеты вряд ли появятся на Кубе после встречи президента этого государства Мигеля Диас-Канеля и президента России Владимира Путина. По его словам, второго Карибского кризиса ожидать не приходится, потому как в 1962 году размещение ракет вблизи США имело смысл из-за отсутствия межконтинентальных ракет. Сейчас Россия может ударить по США и со своей территории, поэтому размещение военных баз на территории Кубы было бы нецелесообразно.

Ищенко уточнил, что размещение российских военных объектов на Кубе приведет к эскалации конфликта с США, что не нужно ни России, ни Кубе. Однако в рамках экономического сближения двух стран Россия могла бы взять на себя вопрос перевооружения кубинской армии, также эксперт не исключил возможность появления базы для российского флота на острове, равно как и возможность развития военно-технического сотрудничества Кубы и России.