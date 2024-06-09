Песков сравнил донесение российской позиции до Запада с ездой на велосипеде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Доносить российскую точку зрения до западных СМИ нужно постоянно, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу российского лидера Владимира Путина с главами мировых информационных агентств. Он сравнил этот процесс с ездой на велосипеде, добавив, что взаимодействие с западными СМИ необходимо, несмотря на их тенденциозность. Слова представителя Кремля опубликованы в Telegram-канале журналиста.

Мы должны пытаться объяснять свою позицию, — подчеркнул представитель Кремля. — Это как езда на велосипеде: здесь нельзя останавливаться, это делать нужно постоянно. Крутить педали нужно постоянно, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что все СМИ «сразу откликнулись» на предложение встретиться с российским президентом. По словам Пескова, встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ — это большой шанс получить оценку происходящего из первых рук.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что СМИ на Западе получили задачу демонизировать Россию, чтобы вступить с ней в конфликт. По его словам, реальная РФ отличается от образа в зарубежной прессе, а США и их союзники понимают это, поэтому делают неугодных из тех, кто делится правдой.