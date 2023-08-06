Песков спрогнозировал победителя президентских выборов в 2024 году Песков: Путин будет переизбран в 2024 году более чем с 90% голосов

Действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в 2024 году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью The New York Times. Он отметил, что Путин победит с рекордным результатом — с 90% голосов.

Путин будет переизбран в следующем году более чем с 90% голосов, — сказал Песков.

Весной Песков отмечал, что Запад предпримет усиленные попытки вмешаться в президентские выборы в России 2024 году. По его мнению, давление будет кратно увеличено из-за проведения специальной военной операции.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России, которые намечены на март 2024 года. По ее словам, они уже начали соответствующую работу. При этом Памфилова выразила уверенность, что явка на выборах будет высокой из-за особой значимости события как для россиян, так и для остального мира.

Кроме того, Памфилова отметила, что в 2023 году Центризбирком отберет чуть более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционного электронное голосование в единый день голосования. Однако в данном вопросе приходится двигаться осторожно, так как «много внешних хакерских атак».