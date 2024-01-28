Песков спрогнозировал, как долго продлится русофобия на Западе Песков: русофобия на Западе продлится десятилетия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Представитель Кремля добавил, что со временем здравый смысл возобладает.

Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий, — сказал Песков.

Он объяснил ситуацию тем, что общественное мнение на Западе на протяжении как минимум десяти лет получает массированный заряд русофобии. Это придает определенную инертность соответствующим настроениям, однако со временем они уйдут, считает Песков.

Когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать, — заключил представитель Кремля.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала русофобией месяца статью The Telegraph о якобы российском беспилотнике на церемонии коронации Карла III. В публикации говорится о попытке посольства России сорвать торжество с помощью полета дрона. Впоследствии выяснилось, что беспилотник запустил некий Валид Марай, 36-летний гражданин США.