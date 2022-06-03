Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил по итогам первых 100 дней спецоперации России на Украине, что действия России в Донбассе будут продолжены, передает РИА Новости. По его словам, спецоперация не завершится, пока не будут достигнуты поставленные цели — защита людей в ЛНР и ДНР.
Операция имеет своей основной, одной из главных целей — это защита людей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов, — сказал Песков.
Он также отметил, что в ходе спецоперации были освобождены многие населенные пункты, а люди получили возможность приступить к налаживанию мирной жизни.
Ранее Песков сообщил, что на следующей неделе в Турции состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. На них будут обсуждаться вопросы вывоза украинского зерна.