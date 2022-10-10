Песков: заседание Совбеза пройдет в течение полутора часов

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Дмитрий Песков

Заседание Совета безопасности России под председательством Владимира Путина пройдет примерно в 14:00–14:30 по московскому времени, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Встреча была анонсирована Песковым накануне. Темы обсуждения не называются.

Совбез под председательством Путина пройдет достаточно скоро, в течение часа-полутора, — поделился Песков.

Ранее Песков сообщил, что разногласия касательно военной операции России на Украине, возникающие в окружении Путина, являются частью рабочего процесса. Он тогда подчеркнул, что споры и обсуждение различных вопросов, касающихся экономики, образования, военной операции на Украине и другие, не являются признаком раскола во властных структурах государства.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев до этого заявил, что взывать к благоразумию страны Запада, которые готовы пойти в «экономическом сражении» против России до конца, не имеет смысла, поэтому их необходимо заставить просить о пощаде с последующей капитуляцией. По его мнению, «осколки от санкционного оружия» попадают по всем странам мира, замедляя их экономический рост и приближая рецессию.