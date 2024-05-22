Песков сослался на спецслужбы в вопросе о госизменах российских ученых Песков: обвинениями российских ученых в госизмене занимаются спецслужбы

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Дмитрий Песков

Дела о госизменах находятся в области деятельности спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать подобные обвинения против нескольких российских ученых, передает ТАСС.

Я не могу никак комментировать, потому что это связано с работой специальных служб, с обвинениями в очень тяжком преступлении. Не зная деталей, я не имею возможности как-то это комментировать, — заявил Песков.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука. Специалист в области динамики вязкого газа с июня 2022 года находится под стражей. Расследованием его дела занимался центральный аппарат ФСБ.

До этого в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН сообщили, что за последний год по подозрению в госизмене были задержаны трое ученых-аэродинамиков ИТПМ: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Сотрудники института обратились к властям и научному сообществу с просьбой о защите отечественной аэродинамической науки, будущее которой, по их словам, под угрозой.