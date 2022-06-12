Песков сообщил о желании западных компаний вернуться на российский рынок

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Дмитрий Песков

Многие западные компании готовы вернуться в Россию при первой же возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул, что сделать это будет с каждым днем сложнее, потому что «образовавшийся вакуум» заполнятся другими компаниями.

Да, есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы, — они вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок, — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, позволяющий торговым сетям приобретать или арендовать площади компаний, покинувших российский рынок. Документ регламентирует сделки касательно приобретения и аренды торговых объектов, которые заключены в период с 15 июня по 31 декабря 2022 года.

При этом юридическое лицо (ушедшая из РФ иностранная компания) должно одновременно соответствовать определенным условиям: на дату совершения сделки оно является подконтрольным иностранному юрлицу, хозяйствующим субъектом, который осуществляет розничную торговлю посредством организации торговой сети. Закон вступит в силу с 15 июня 2022 года.