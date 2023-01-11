Песков заявил о важности тактических успехов в СВО после взятия Соледара

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Дмитрий Песков

В рамках проведения специальной военной операции крайне важны тактические успехи, сказал в ходе разговора с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие достижения достаются ценой фантастического героизма российских бойцов. Представитель Кремля сделал это заявление после появления информации о взятии Соледара в зоне СВО. При этом он призвал не спешить с выводами и дождаться официальных сведений.

Подождите, давайте не будем спешить и дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в боевых действиях будет, когда мы выполним задачи, поставленные главой государства. Хотя тактические успехи, безусловно, тоже очень важны, — сказал Песков.

Он также сказал, что эти достижения являются еще одним поводом гордиться российскими бойцами, которые в зоне СВО действуют, не жалея себя.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар в ДНР взят под контроль подразделениями «Вагнера». По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои. Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы «Вагнера», другие подразделения в штурме не участвовали.

После представитель 46-й воздушно-мобильной бригады украинской армии, решивший остаться инкогнито, в разговоре с иностранными журналистами сказал, что ситуация для ВСУ в Соледаре «критическая», а число погибших солдат настолько велико, что потери вовсе перестали считать,

По его словам, в Соледаре до сих пор идут бои. Он охарактеризовал вооруженные столкновения, происходящие в городе, динамичными. Контроль над зданиями в Соледаре, как указал солдат ВСУ, постоянно переходит из рук в руки.