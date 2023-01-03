Песков сообщил о встречах Путина с главами партий Песков: Путин регулярно встречается с главами думских фракций

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с главами думских фракций, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что о сроках новой встречи в таком формате в Кремле сообщат своевременно.

Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно, — сказал он.

Первую рабочую встречу в 2023 году президент России провел с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Одним из обсуждаемых вопросов стало развитие отечественной приборной базы. Также собеседники коснулись темы привлечения молодежи в науку. Министр отметил, что по всей стране были созданы 35 лабораторий по новой медицине, что является инструментом для привлечения молодежи в науку.

В декабре Путин после заседания Госсовета объявил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. По его словам, из-за большой динамики событий трудно было зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия. Глава государства напомнил, что в 2017 году также не обращался к Федеральному собранию, однако в этот раз оно обязательно должно состояться.