Песков сообщил о совещании Путина с силовиками Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в том числе с Шойгу

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин вечером 26 июня проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, среди участников встречи — министр обороны, генпрокурор и глава кремлевской администрации.

Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антона Вайно, с главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, — сказал Песков.

Также среди участников совещания — руководитель ФСО Дмитрий Кочнев и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку врагам России, которые хотели бы, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

В ходе обращения Путин поблагодарил сотрудников силовых структур за их действия в ходе конфликта, президента Белоруссии Александра Лукашенко — за содействие в переговорах и российский народ — за стойкость.