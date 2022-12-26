Песков сообщил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином

Контакт президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином готовится, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что о формате общения лидеров двух стран говорить еще рано, передает ТАСС.

Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим, — сказал Песков.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Он указал, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон, отметив, что оба государства выступают против новой холодной войны.

Менее недели назад Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции в Пекине, политики обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. Китайский лидер также выразил надежду, что все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность. Секретариат замглавы Совбеза сообщил, что Медведев передал китайскому председателю послание от Путина. Сам Медведев назвал прошедшие переговоры весьма полезными.