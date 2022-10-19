Песков сообщил о частичном сохранении мер безопасности по ковиду в Кремле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле частично сохраняются меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сотрудники администрации президента часто проходят тестирование. Планирует ли президент России Владимир Путин ревакцинироваться от коронавируса, Песков не сообщил.

Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности и в отношении мероприятий с участием президента тоже, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент поддержал призыв к повторной вакцинации от COVID-19 в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. Азаров рассказал главе государства, что власти региона активно призывают местное население пройти повторную вакцинацию и выразил надежду, что граждане прислушаются к рекомендациям. Путин поддержал этот подход и присоединился к призыву пройти вакцинацию.

До этого вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России заболеваемость коронавирусом будет снижаться до конца октября. После этого возможна новая волна, поскольку в ряде европейских стран уже отмечается рост заболеваемости. Однако специалист допустил, что в России всплеска может и не быть, так как сегодня «слабые отношения с Европой».