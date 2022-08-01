Песков переадресовал в Минобороны вопрос о продвижении войск РФ на Украине

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Вопросы, связанные с дальнейшим продвижением российский войск в ходе спецоперации на Украине, необходимо адресовать Министерству обороны страны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации и планах ВС России.

Вы меня спрашиваете о тактических маневрах в ходе специальной военной операции. Эти вопросы следует адресовать Министерству обороны, — сказал он.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что победы над врагом можно добиться лишь тогда, когда власть, армия и общество едины и не поддаются деструктивному влиянию извне. Об этом, по его словам, свидетельствует колоссальный исторический опыт России, включая опыт Первой мировой войны.