Песков сообщил, когда станет известно о слиянии ВТБ и банка «Открытие» Песков: решение о слиянии ВТБ и банка «Открытие» будет озвучено после его финализации

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Решение по возможному слиянию ВТБ и банка «Открытие» будет озвучено только после его финализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, Песков не стал отвечать на вопрос о том, появились ли доводы против этого слияния банков.

Действительно, эта тема находится в обсуждении, <...> но решения будут озвучены, когда они будут финализированы, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил присоединение к ВТБ попавших под санкции банков «Открытие» и РНКБ. Эту идею премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложил глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в настоящее время является вторым банком в России по сумме активов. Идею поддержала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, назвав такое решение разумным и уточнив, что конфигурации сделки пока нет, поскольку вопрос находится на стадии обсуждения.