Песков сообщил, что зима не затормозит СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, наступление зимы не станет причиной для ее остановки. Песков полагает, что украинская сторона не хочет никаких переговоров. Спецоперация продолжится и ее цели должны быть достигнуты, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Продолжение СВО не зависит от погодных условий, — сказал Песков.

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что предварительные условия для начала переговоров, которые выдвинули украинские власти, неприемлемы. Он также подчеркнул незыблемость позиции России по защите своей территориальной целостности.

Украинский президент Владимир Зеленский озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Они состоят из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».