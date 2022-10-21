Песков сообщил, что Путин не планирует телефонный разговор с Байденом

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом после того, как состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с руководителем Пентагона Ллойдом Остином, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Нет. В повестке нет, — ответил он на вопрос о том, могут ли состояться переговоры Путина и Байдена после контакта глав военных ведомств России и США.

В Минобороны сообщили, что в ходе переговоров Шойгу и Остина стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе конфликт на Украине.

Ранее Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом. На пресс-конференции в Астане глава государства подчеркнул, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию, где может состояться встреча двух политиков, еще не решен. По словам Путина, пока площадка для переговоров между лидерами РФ и США отсутствует.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в свою очередь отметил, что Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20. Он добавил, что американский лидер упоминал возможность обсуждения обмена заключенными в гипотетическом ключе.