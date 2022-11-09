Песков сообщил, что Путин посетит Донбасс Песков: Путин со временем поедет в Донбасс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин со временем должен посетить территорию Донбасса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом четких планов на такую поездку пока нет, однако представитель Кремля не сомневается, что глава страны посетит новые регионы, передает ТАСС.

Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет, — сказал Песков.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Песков посетил Луганск. По его словам, тот проводил обучение местных пресс-служб и СМИ.

14 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Спикер выступил перед депутатами Народного Совета республики и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.

Он также отметил, что в ЛНР живут граждане РФ, которые участвовали в голосовании на выборах в Госдуму, и поэтому депутатам необходимо «работать со своими соотечественниками, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».