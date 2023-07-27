Песков сообщил, что Путин не дарил вертолет президенту Зимбабве 27 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не дарил 27 июля своему коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, вертолет был подарен еще в прошлом году.

Это было в прошлом году, — сказал Песков.

27 июля министерство информации африканской страны сообщило, что президент Путин подарил Мнангагве вертолет. В ведомстве отметили, что вертолет вскоре будет доставлен в Зимбабве.

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В феврале президент Белоруссии во время своего визита в Зимбабве подарил лидеру этой страны Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы.