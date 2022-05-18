Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с президентом

Дмитрий Песков / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году планируется прямая линия с главой государства Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит ТАСС, предварительная подготовка к мероприятию уже началась.

У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведётся, — пояснил Песков.

Он добавил, что пока неизвестна и дата послания Путина Федеральному собранию. При этом два названных мероприятия «легко развести по времени», поэтому проблем не возникает, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Прямая линия с Владимиром Путиным впервые была проведена в 2001 году и организовывалась ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В последние годы количество обращений к президенту достигало нескольких миллионов.

В декабре 2021 года из сроков проведения пресс-конференции российского президента не делали государственной тайны. Ковидные волны во все процессы внесли свои коррективы, поэтому пресс-служба главы государства сама рассылала приглашения участникам диалога с Путиным, которым необходимо было заблаговременно сдать ПЦР-тесты.