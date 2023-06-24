Песков: силовые ведомства докладывают Путину о мерах из-за попытки мятежа

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, передает РИА Новости. По его словам, этот процесс проходит в круглосуточном режиме.

Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений, — сказал Песков.

Он не стал уточнять, какие именно поручения получили различные ведомства после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.