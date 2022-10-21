Песков: принципы работы над газовым хабом в Турции пока непонятны Песков: пока нет строгого понимания организации работы над газовым хабом в Турции

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Дмитрий Песков

В настоящий момент нет строгого понимания организации работы газового хаба на территории Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал эту идею. Реализация инициативы проходит в интересах обеих сторон, подчеркнул представитель Кремля, передает РИА Новости.

Все нюансы сейчас будут прорабатывать. «Турецкий поток» — это исправно и на полную нагрузку работающая система. По поводу хаба надо проговариваться — должны быть определены и продавцы, и покупатели, — заключил Песков.

Он добавил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, при необходимости он может быть оперативно согласован.

Президент России в ходе встречи с главой Турции в Астане предложил создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. Нынешнюю стоимость голубого топлива российский лидер назвал заоблачной.

Позднее турецкий лидер сказал, что наиболее подходящим местом для хаба является район Фракия в европейской части страны.

Он подчеркнул, что в Турции есть национальный распределительный центр, который впоследствии станет международным распределительным центром. Министерство энергетики и природных ресурсов страны вместе с российской стороной проработают этот вопрос, затем будет сделан следующий шаг, отметил Эрдоган.