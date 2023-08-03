Песков считает, что РФ делала все чтобы не допустить конфликта на Украине

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Россия активно работала над предотвращением военного конфликта после смены режима на Украине в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС. Песков также заметил, что Минские соглашения, которые были подписаны после продолжительных переговоров, — это доказательство дипломатического успеха России.

В то время Россия прилагала максимальные усилия для предотвращения войны, стремилась найти путь к мирному разрешению ситуации и использовала политико-дипломатические средства для защиты прав Донбасса и его жителей. В 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот, и националисты стали занимать ключевые позиции, Донбасс отказался принять новый порядок. Это было крайне тяжелое время, — заявил Песков.

Касательно Минских соглашений он подчеркнул, что Москва не была готова к тому, что Запад и Украина не планируют их выполнять. Несмотря на это, Россия продолжает следовать этим соглашениям.

Ранее Песков говорил, что переговоры по Минским соглашениям оказались камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. Он добавил, что российская сторона приложила много усилий «на переговорном треке» для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли.