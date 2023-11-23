Песков заявил, что накачивание Украины оружием НАТО не повлияет на ход СВО

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НАТО наверняка продолжит снабжать Украину новейшими вооружениями, но это не снизит решимость России и не изменит хода специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что согласен с главой Пентагона Ллойдом Остином, что у США, к примеру, нет «волшебной палочки для ВСУ», передает ТАСС.

НАТО, естественно, продолжит снабжать Украину вооружениями. Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину. <...> Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят, — сообщил Песков.

20 ноября Остин сообщил, что Украина получит от США дополнительный пакет помощи на сумму $100 млн. По его словам, в рамках пакета Украине передадут противотанковые вооружения, боеприпасы для артиллерии и ракеты для систем ПВО.

Остин также заявлял, что украинские военнослужащие начнут использовать истребители F-16 в зоне боевых действий не раньше весны 2024 года. По его словам, к этому времени страны Запада передадут Киеву боевые самолеты.