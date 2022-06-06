Песков счел маловероятными переговоры по ядерному оружию между РФ и США

Продолжение переговоров по ядерному вооружению между Россией и США в ближайшее время маловероятны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отмети, что Москва заинтересована в продолжении диалога, однако текущие обстоятельства накладывают на это ограничения.

Мы заинтересованы и считаем, что, в целом, продолжение переговоров и обсуждения этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру. Но, наверное, в настоящее время это маловероятно. Хотя рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться, — сказал представитель Кремля.

Посол США в Москве Джон Салливан 6 июня заявил, что на данный момент не наблюдается возможностей для возобновления российско-американских переговоров по ядерным вооружениям. Он также напомнил, что американский президент Джо Байден 5 февраля продлил действие договора СНВ-3 на пять лет — до 2026 года (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Посол отметил, что пока не получал никаких инструкций из Вашингтона по ядерному вопросу.

Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в 2010 году. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон пролонгировали его на максимально возможные пять лет. Ранее Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности сохранения договора о контроле над ядерным вооружением СНВ-3. Он назвал этот документ «золотым стандартом стратегической стабильности».