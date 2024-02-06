Песков: с РФ не делятся данными о расследовании по «Северным потокам»

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

С Россией не поделились данными о расследовании диверсии на «Северных потоках», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва неоднократно запрашивала их, одного все обращения были проигнорированы.

Россия неоднократно запрашивала эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия ожидает вердикты и решения по данному вопросу. Он подчеркнул необходимость определения исполнителей и заказчика. По его словам, диверсии против критически важной международной инфраструктуры нельзя оставлять без этого.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не оставит без внимания ситуацию с диверсиями на «Северных потоках» и не даст виновным избежать ответственности. По его словам, в ином случае мир пройдет через черту, после которой будет допустимо совершать теракты на трансграничной инфраструктуре.

При этом посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин считает, что Дания стремится не установить истину, а как можно скорее положить под сукно расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, не в пользу Копенгагена говорят его попытки остановить независимое международное расследование под эгидой ООН.