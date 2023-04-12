Песков: Россия знала о бойцах НАТО на Украине до утечки из Пентагона

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Россия знала о военных из НАТО на Украине еще до утечки секретных данных Пентагона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, инструкторы и бойцы стран Альянса участвуют в боевых действиях на стороне Киева и это было известно.

Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях, — сказал Песков.

Ранее издание The Guardian сообщило, что из 97 военнослужащих сил специального назначения от стран НАТО 50 были британцами, 14 — французами и 15 — американцами.

После утечки данных Пентагон начал сокращать сотрудников, имеющих доступ к засекреченной информации, сообщил неназванный американский чиновник. Доступ к таким материалам имели порядка тысячи сотрудников.

Про обнародование секретных данных стало известно 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.