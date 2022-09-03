Песков: Россия в понимании Запада никогда не была вместе с ним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Европейские страны всегда придерживались мнения, что Россия никогда не была вместе. с ними, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Представитель Кремля призвал понять такое положение дел.

Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать, — сказал Песков.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не сможет вернуться к прежнему формату общения с Брюсселем. По словам дипломата, Западу необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с РФ, чтобы остановить «деградацию» отношений.

По мнению Чижова, европейские страны были бы не против, если бы «вялотекущие» российско-украинские переговоры возобновились, несмотря на желание «ослабить» Москву, чтобы она больше не могла играть определяющую и самостоятельную роль. Однако дипломат уточнил, что против такого сценария выступает Киев, из-за «тумана в головах».

Днем Junge Welt заявило, что Германия фактически участвует в войне с Россией из-за Украины. Бывший главный редактор газеты Арнольд Шельцель опасается, что в будущем ситуация грозит перерасти в прямое столкновение.