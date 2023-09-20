Песков: все права армянского населения Карабаха должны быть обеспечены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что все права и безопасность армянских жителей Карабаха должны быть обеспечены. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация в Карабахе — внутреннее дело Азербайджана.

Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены. Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана, и Азербайджан действует на своей территории, — ответил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что пока нет никаких оснований утверждать об этнических чистках в Карабахе. По его словам, для обсуждения таких вопросов есть прямые контакты, в рамках которых Москва может выразить озабоченность.

Также Песков сообщил, что сроки проведения телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока находятся на стадии согласования. Контактов с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым у Путина пока не запланировано, они могут состояться при необходимости, отметил представитель Кремля. Москва и Баку постоянно поддерживают контакты на высшем уровне, подчеркнул Песков.

20 сентября министерства обороны Азербайджана и России заявили о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве миротворцев РФ. Азербайджанские войска 19 сентября начали антитеррористическую операцию в Карабахе, целями которой в Баку назвали восстановление конституционного строя, пресечение провокаций со стороны Еревана, а также полный вывод незаконных армянских вооруженных формирований.