Песков: Россия продолжает контакты по линии ОПЕК+ со своими визави

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе у президента Владимира Путина никаких международных телефонных контактов не планируется, анонсов по ОПЕК+ тоже не планируется. По его словам, которые приводит ТАСС, контакты по линии организаций стран, экспортирующих нефть, продолжаются.

Что касается ОПЕК+, вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая и ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату, — сказал Песков.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявлял, что риск провала переговоров между странами ОПЕК о снижении цен на нефть минимален. По словам экономиста, провал переговоров будет означать развал нефтяного альянса, что приведет к заметному падению цен на ресурс. Эксперт считает, что участники совещания проголосуют за продление действующих сокращений в добыче, а снижение объемов поставок будет добровольным.

Страны ОПЕК и участники ОПЕК+ примут участие в совещании 30 ноября. Агентство Reuters со ссылкой на источник передавало, что Россия находится в «зоне комфорта» и не настроена на изменения. Доходы РФ от продажи энергоносителей остаются высокими, цены на нефть сейчас выше прогнозов, а дефицит бюджета сокращается.