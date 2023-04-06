Песков: Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия соответствующим образом станет отвечать на размещение ядерного оружия США на территории Европы, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия Вашингтона вызывают обеспокоенность у Москвы, передает ТАСС.

Соответствующим образом, — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не затрагивалась тема размещения стратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Песков при этом отметил, что соседи Белоруссии ведут себя недружественным образом, поэтому Москва не может оставаться в стороне.

По словам пресс-секретаря главы государства, на повестке дня высшего госсовета Союзного государства также была тема импортозамещения.

Ранее Песков сообщил, что планируемое размещение тактического ядерного oружия в Белоруссии является ответом на приближение НАТО к российским границам. Он подчеркнул, что движение Альянса доставляет РФ хлопоты и вызывает у страны обеспокоенность в области безопаcности.

Решение руководства РФ и Белоруссии о размещении тактического ядерного оружия в республике призвано сбалансировать соотношение сил в Европе, добавил представитель Кремля.