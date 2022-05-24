Песков: Россия не участвует в проведении референдума в Южной Осетии

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не предпринимает никаких шагов по проведению референдума в Южной Осетии, пишет ТАСС. Ранее экс-президент республики Анатолий Бибилов заявил, что референдум по вопросу присоединения региона к России состоится 17 июля. Он отметил, что решение было принято из-за «исторического стремления» народа Южной Осетии к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики.

Никаких шагов в данном случае (по проведению референдума в Южной Осетии — NEWS.ru) с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется, — пояснил Песков.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России требует участия двух сторон. Принимать такое решение нужно в соответствии с текущей политической ситуацией, отметил он. Руденко добавил, что эта тема поднималась уже не раз, в том числе и экс-президентом Республики Анатолием Бибиловым.

Ранее сообщалось, что проигравший на выборах президент Южной Осетии Анатолий Бибилов своим указом резко изменил внутриполитическую повестку в республике и привлёк к ней широкое внимание. Вместо детального разбора неудачных для него президентских выборов и анализа ошибок пятилетнего курса южные осетины продолжают горячо обсуждать тему намеченного на 17 июля референдума о вхождении в состав РФ.