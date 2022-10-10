Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Украиной

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Россия не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном и Парижем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, перед обсуждением возможности таких переговоров необходимо понять их цели и возможный результат.

Нет, [предложений о переговорах] не получали. Никакой конкретики на этот счет нет в настоящий момент, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине, а сама эта инициатива едва ли возможна после законодательного отказа Киева от переговоров. По его словам, слова представителя Госдепа США Джона Кирби о необходимости дипломатического выхода из конфликта нельзя считать инициативой, касающейся переговоров.

Ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с четырьмя западными странами по ситуации на Украине может стать Стамбул. Турция собирается организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией.

В свою очередь Джон Кирби ранее заявил, что выход из конфликта на Украине нужно искать в дипломатической плоскости. По его словам, Москва и Киев должны найти точки соприкосновения для того, чтобы выйти на переговоры.