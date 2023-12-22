Песков: Россия не оставит в покое инициаторов изъятия ее активов Кремль пригрозил Западу ответными мерами в случае конфискации активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В случае если страны Запада конфискуют какие-то российские активы для передачи Украине, Москва рассмотрит варианты ответной конфискации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие ее активов.

Те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал. Будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. <...> Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ, — сказал Песков.

Он отметил, что на Западе осознают юридические последствия конфискации российских активов, но дискуссии по этому вопросу продолжаются как в США, так и в Европе. Песков добавил, что тема изъятия активов неприемлема и очень опасна для мировой финансовой системы. Если Запад реализует такие планы, то это нанесет удар по всей системе координат финансовой системы мира, уверен он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По данным американских СМИ, стимулом к переговорам послужил отказ сената Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.