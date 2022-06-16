Песков: Россия не несет угрозу для стран Балтии и Финляндии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не является угрозой для стран Балтии и Финляндии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что так как Россия не несет в себе угрозы для Финляндии и Швеции, их присоединение к НАТО не даст этим странам никаких преимуществ в вопросе безопасности континента.

Наоборот, это принесет дополнительную напряженность, — указал Песков.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. 18 мая представители МИД стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки пресс-секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу, хотя против их решения выступила Турция, заблокировавшая заявки Стокгольма и Хельсинки.