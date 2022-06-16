Песков: Россия и США находятся в горячей точке противостояния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия и Соединенные Штаты сейчас находятся в достаточно горячей точке противостояния, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля добавил, что Москва не будет опускаться до низких оценок глав других государств.

Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния, — сказал представитель Кремля.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась прошлым летом в Женеве. После нее появилась надежда на улучшение отношений между странами. Однако, по словам Пескова, ситуация с тех пор поменялась, на текущий момент диалог между двумя государствами практически отсутствует.

Ранее представитель Кремля заявил, что Москве и Вашингтону следовало обсуждать продление договора о СНВ еще вчера. Тема настолько важна для всего мира, что не обсуждать ее невозможно. Кроме того, Песков сказал, что Россия не будет опускаться до низких оценок глав других государств. Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к Джо Байдену.