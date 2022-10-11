В Кремле заявили о намерении эффективно и результативно достичь целей СВО Песков: Россия будет эффективно и результативно достигать целей спецоперации на Украине

Фото: МО РФ

Россия намерена достигать поставленных целей на Украине результативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, изменить цели Москвы не смогут и поставки Киеву современных американских ПВО, при этом они могут сделать конфликт «дольше и больнее для украинской стороны».

Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит, — сказал Песков.

4 октября президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о намерении Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В новый пакет помощи войдут дополнительное вооружение и оборудование, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.