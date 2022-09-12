Песков: Россия будет добиваться выполнения всех поставленных целей СВО

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Россия будет добиваться выполнения всех поставленных целей специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства Владимир Путин находится на круглосуточной связи со всеми военачальниками, в том числе руководством Минобороны, передает ТАСС.

СВО продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что проходящие во время СВО выборы продемонстрировали консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента страны Владимира Путина о необходимости ее проведения. Он также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности разъяснить реальную обстановку на Украине руководству Минобороны РФ и властям страны в том случае, если они в ближайшие дни не изменят стратегию проведения спецоперации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в зоне СВО возникла «интересная, офигенная ситуация».