В Кремле опровергли причастность России к ситуации в Израиле и Палестине

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке безосновательны, в Кремле к ним относятся негативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Накануне украинский лидер в своем видеообращении обвинил Россию в эскалации палестино-израильского конфликта.

Они (заявления Зеленского. — NEWS.ru) совершенно не имеют под собой никаких оснований. Это совсем разные процессы, это застарелый конфликт — я имею в виду палестино-израильский конфликт, который имеет очень глубокие корни, много глубоких противоречий, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что нюансы предыстории конфликта знают не все.

Ранее Зеленский заявил в ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, что действия палестинского движения ХАМАС в Израиле напоминают ему военную операцию РФ на Украине. Он назвал Россию «террористическим государством» и заявил, что народ Украины пережил то же самое, что сейчас испытывают израильтяне.

По его мнению, особую роль в обоих конфликтах сыграл Иран, который сотрудничает с Россией и одновременно с этим поддерживает палестинское движение.

До этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон передавал Украине боеприпасы, хранящиеся на американских военных складах в Израиле. Издание отмечает, что теперь это может обернуться для Иерусалима нехваткой снарядов в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.