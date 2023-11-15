В Кремле прокомментировали помилование организатора убийства Политковской Песков: резонансность уголовных дел не исключает возможность помилования

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Резонансность уголовных дел не влияет на возможность помилования заключенных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли осужденных по громким процессам выводить из процедуры помилования за участие в спецоперации на Украине.

Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела, — сказал представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала информация о помиловании осужденного за убийство 23-летней девушки Владислава Канюса, а также бывшего сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

Ранее сообщалось, что организатор убийства Политковской досрочно вышел из места заключения и отправился в зону проведения СВО. Хаджикурбанов должен был освободиться из тюрьмы только в 2034 году. Источники Telegram-канала Baza сообщили, что осужденный попал в зону спецоперации еще в 2022 году. Свою службу начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона и неоднократно ходил в тыл противника.