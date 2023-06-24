Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, передает РИА Новости. По его словам, это стало возможно после того, как процесс, связанный «с нагнетанием напряженности, был развернут вспять».
КТО будет отменена в самое ближайшее время. В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого, — заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко были направлены на избежание кровопролития и внутренней конфронтации после попытки мятежа.
До этого сообщалось, что Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы «Вагнер» по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским лидером о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган отметил в ходе беседы с Путиным, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.