Песков ответил на вопрос об отсрочке от службы для работников ОПК Песков: решение об отсрочке от службы для работников ОПК пока не принято

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Цех механообработки екатеринбургского машиностроительного завода им. Калинина

Решение предоставить отсрочку от службы гражданам призывного возраста, работающим в оборонно-промышленном комплексе, пока не формализовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение находится в работе.

Нет, оно пока не формализовано. В работе, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от срочной службы для граждан призывного возраста, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены. По словам главы государства, работники «оборонки» не попали под частичную мобилизацию.

В декабре прошлого года Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он тогда подчеркнул, что все это необходимо делать в короткие сроки.

При этом глава государства подчеркнул важность совершенствования характеристик вооружения и оснащения военных с учетом полученного боевого опыта. Кроме того, российский лидер выразил надежду, что гособоронзаказ на производство и поставку вооружения и военной специальной техники в 2023 году будет исполнен в полном объеме.