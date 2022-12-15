Песков: решение о пуске уцелевшей ветки «Северного потока» не принималось

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Россия не принимала решения о возобновлении поставок газа по уцелевшей ветке «Северного потока», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для пуска трубопровода необходим его ремонт, однако до него дело еще не дошло, передает РИА Новости.

На «Северном потоке» сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока, вот, что может отразиться на нем. Значит, до ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось, — сказал Песков.

По его словам, в Кремле до сих пор не знают результатов расследования взрыва трубопровода. При этом он подчеркнул, что турбины действительно нуждаются в сервисном обслуживании.

Также Песков отметил, что санкции со стороны Канады по турбине «Северного потока» большим образом повлияют на основных пользователей трубопровода, то есть на европейских потребителях. При этом он усомнился, что ограничения могут хоть как-то сказаться на России.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс объявили о восстановлении страной санкций в отношении турбин для российских трубопроводов «Северный поток». По их словам, это было сделано в рамках «изменившихся обстоятельств»

В заявлении говорится, что правительство Канады решило отменить освобождение от санкций в отношении оборудования, которое позволяло вернуть его в Германию, так как «Владимир Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу «Северного потока 1», а сам трубопровод был выведен из строя».

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что для восстановления трубопровода «Северный поток» может потребоваться строительство новой компрессорной станции (КС) под российские турбины. Он напомнил, что на осуществлявшей закачку газа в трубопровод компрессорной станции «Портовая» возникли проблемы с турбинами от немецкой компании Siemens.